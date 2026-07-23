Un figlio ripercorre la musica del padre, noto autore e attore teatrale. In uno spettacolo di teatro canzone, si concentra sulla produzione musicale dell'artista, evidenziando il suo impegno politico e il carattere spensierato. La performance si svolge in un teatro milanese, mescolando elementi di musica e teatro in un format che si avvicina più alla canzone che al tradizionale spettacolo teatrale.

Milano – La cornice è quella del teatro canzone. Vecchia scuola. Anche se questa volta siamo un pizzico più vicini alla canzone che al teatro. Jacopo Fo indaga infatti la produzione musicale del padre. Repertorio ampio. Ma non così conosciuto. Impreziosito dalle collaborazioni con Strehler, Jannacci, Fiorenzo Carpi. Da scoprire allora il suo “Jacopo Fo racconta le canzoni di Dario Fo“, solo domani all’ Arena de Il Martinitt (alle 21.30, in via Pilitteri). Aneddoti di vita e di famiglia. Con il Collettivo De Cristoforis a interpretare invece l’anima canterina del Premio Nobel. Jacopo, che musicista era suo padre? “Cantava già da ragazzo nel Coro Vescovile di Varese dopo essere stato in quello di Luino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Di padre in figlio, Jacopo Fo ‘canta’ Dario Fo: “Era un rivoluzionario, impegnato e spensierato”

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