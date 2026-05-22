La passione di Dario Fo per l' arte nella storica stamperia era di casa | come nacque ' Danza tra i girasoli'

In occasione del centenario della nascita di Dario Fo, la Stamperia Pascucci di Gambettola ha deciso di ricordare il suo legame con l’artista, famoso per il suo interesse verso l’arte e la creatività. La storica bottega, che nel 2026 compirà due secoli di attività, ha spesso ospitato Fo, che si interessava alla produzione artistica e alle tecniche di stampa. Tra le opere realizzate, spicca “Danza tra i girasoli”, un esempio del suo coinvolgimento nel mondo dell’arte artigianale.

Nel centenario della nascita di Dario Fo, la Stamperia Pascucci, storica bottega di Gambettola che nel 2026 festeggia 200 anni di attività, celebra il lungo legame che ha unito il premio Nobel alla realtà artigianale romagnola.Grazie a Primo Grassi, sindaco di Cesenatico alla fine degli anni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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