Arezzo, 23 luglio 2026 – Un esponente del consiglio comunale ha segnalato che tra i membri della destra più estremista si diffonde una preoccupazione. La nota è firmata dal capogruppo consiliare di un partito di minoranza. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle ragioni di questa preoccupazione né sui soggetti coinvolti. La comunicazione si limita a evidenziare un clima di tensione tra le fila della destra politica locale.

Arezzo, 23 luglio 2026 – . La nota del capogruppo consiliare Francesco Romizi (Avs – Arezzo 2020). “Tra le file della destra più becera si aggira una preoccupazione. Il sindaco non ha dato seguito al motto risuonato nella conferenza stampa di ieri del neoconsigliere comunale di Futuro Nazionale: ‘prima gli italiani’. Ma quali sono questi ‘italiani’ che devono venire prima? E ‘prima’ di cosa? Di chi? La politica per questi estremisti è diventata una questione di orario, non di contenuto. Personalmente, dall’opposizione, non mi sottraggo dal dire che Comanducci ha invece fatto bene a ricevere i rappresentanti delle comunità straniere presenti nel territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Di governo e d’opposizione: ‘cento’ destra pirandelliano”

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