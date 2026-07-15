Il governo ha subito un primo stop sulla legge elettorale riguardante le preferenze. La bocciatura è stata confermata da diverse fonti, e la notizia è stata ampiamente riportata dai mezzi di comunicazione. L'opposizione non ha manifestato entusiasmo, mantenendo un atteggiamento moderato. La proposta di riforma non è passata, e la vicenda si inserisce in un quadro di discussioni ancora aperte sulla legge elettorale. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore e ha suscitato reazioni diverse tra gli attori politici.

di Giovanni Muraca Da ieri sera qualsiasi mezzo di comunicazione riporta la notizia di un primo affossamento della legge elettorale proposta dal governo. Nella serata, si è materializzato il primo segnale di indigestioni ancestrali all’interno della maggioranza. L’emendamento non passa per un solo voto: 187 favorevoli, 188 contrari. Un voto. Quel solo voto che ha il sapore non tanto di un sabotaggio quanto di un avvertimento, stavolta diretto alla premier. Un avvertimento che non arriva dall’opposizione, ma dall’interno. Secondo una stima approssimativa, l’emendamento a firma FdI, Noi Moderati e UDC non è stato digerito da 27 membri della compagine alla guida del paese dal 2022. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Governo bocciato sulle preferenze, l’opposizione non esulti troppo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legge elettorale, bocciato l'emendamento sulle preferenze. È caccia ai trentuno franchi tiratoriL'emendamento sulle preferenze in legge elettorale è stato bocciato, con 31 deputati che hanno votato contro.

Legge elettorale, bocciato emendamento sulle preferenze: il boato delle opposizioni alla CameraLa Camera ha respinto di un solo voto un emendamento alla legge elettorale proposto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati e Udc.

Temi più discussi: Governo Meloni battuto sulle preferenze, opposizione chiede dimissioni; Legge elettorale, no a preferenze: maggioranza sotto per un voto. Meloni: Ha vinto la palude; Legge elettorale, maggioranza sotto alla Camera su preferenze; Legge elettorale, emendamento preferenze bocciato e governo battuto: ecco chi sono i franchi tiratori.

LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA Le trattative nella maggioranza, i contatti della premier con i due vice. Poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto: 188 no e 187 si GOVERNO BATTUTO SULLA LEGGE ELETTORAL x.com

Nuova legge elettorale, governo Meloni battuto alla Camera: la riforma inciampa sulle preferenzeL'emendamento proposto da FdI e alleati è stato bocciato con 188 no e 187 sì. La premier Meloni aveva chiesto trasparenza. L'opposizione ora chiede le sue dimissioni ... milanofinanza.it

Camera, la maggioranza va sotto sulle preferenze: emendamento bocciato per un solo votoScrutinio segreto decisivo: 187 sì e 188 no. L’Aula respinge la proposta di FdI, Noi Moderati e Udc sulla riforma della legge elettorale. Conte attacca il governo: Ora aprite la crisi e andate a casa ... msn.com