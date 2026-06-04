Chi sono i parlamentari che rischiano di favorire la destra? Come influenzerà il voto sulla magistratura le prossime elezioni? Perché la riforma della magistratura sta frammentando l'opposizione? Quali strategie deve adottare il fronte democratico per evitare la sconfitta??? In Breve Riforma della magistratura proposta dal governo crea fratture tra i parlamentari La Russa punta alla presidenza del Quirinale nel prossimo scenario politico Dissenso sulla revisione costituzional . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforme e magistratura: l’opposizione rischia di confermare la destra

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Riforma della magistratura La separazione dei poteri è a rischio - Lintervista al ...

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