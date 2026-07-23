L’allenatore del Lecce ha espresso fermezza sul rispetto in campo, dichiarando che non tollera mancanze di rispetto da parte dei giocatori o della società. Ha presentato la nuova stagione sottolineando l’avvio ufficiale delle attività della squadra sotto la sua guida. Le sue parole sono state chiare e dirette, senza lasciare spazio a interpretazioni, e sono state pronunciate durante la conferenza di presentazione della stagione.

Di Francesco, allenatore del Lecce, ha presentato così la nuova stagione dei salentini. Queste le sue dichiarazioni. Il Lecce ha ufficialmente dato il via alla propria stagione sportiva sotto la guida di Eusebio Di Francesco. L’allenatore abruzzese è stato riconfermato sulla panchina giallorossa dopo la preziosa salvezza conquistata nella scorsa annata. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’ex tecnico della Roma ha fatto il punto sul momento della squadra, sulle strategie di trasferimento e sulla gestione dei singoli tesserati. A proposito del ritorno sul terreno di gioco e della ripartenza, Di Francesco ha esordito: “ Nel momento in cui si stacca si ha il desiderio di pensare ad altro, ma quando ritorni al campo e inizi a pensare alla squadra ti immedesimi in quello che è il tuo ruolo”. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Di Francesco duro sul caso Banda: «Quando manca il rispetto io non transigo e neanche la società!»

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Non ho pace, né posso far guerra; temo e spero, e dal calore passo al ghiaccio, e volo in cielo, scendo in terra, non tengo nulla stretto, e abbraccio tutto il mondo. Una prigione che non si chiude né si apre, non mi trattiene né scioglie il duro laccio. Francesco P x.com