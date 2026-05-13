Un giovane attore, noto per il suo ruolo in una serie di successo, ha condiviso le sue esperienze riguardo alla sessualità e alla prevenzione. Ha spiegato che, sebbene si possa trovare molta informazione online, spesso manca un confronto diretto e aperto. Ha anche rivelato di non aver mai affrontato temi come l’uso dei preservativi con i propri genitori, sottolineando una certa difficoltà nel dialogo familiare su questi argomenti. Nel frattempo, si prepara a un nuovo impegno teatrale che lo porterà a esibirsi sul palco di un importante festival.

Il 16 e 17 maggio sarà tra i protagonisti di Italy Bares 2026 - Alibi, show benefico in scena al Teatro Repower, che ogni anno riunisce oltre 150 performer per sensibilizzare il pubblico sui temi della prevenzione, della salute sessuale e della lotta ai pregiudizi legati all’HIV. L’edizione 2026 mescola ironia, noir e teatro musicale per raccontare le contraddizioni della società contemporanea attraverso una storia che diventa metafora delle nostre paure e delle responsabilità collettive. Abbiamo parlato con Francesco Luciani del suo coinvolgimento nel progetto, dell’importanza della prevenzione e del bisogno, oggi più che mai, di trattare apertamente l'educazione sessuale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesco Luciani su sessualità e prevenzione: «Pensiamo di poter trovare ogni informazione online, ma poi spesso manca il dialogo vero. Io non ho mai parlato davvero di preservativi con i miei genitori»

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