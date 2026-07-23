Detassazione incrementi retributivi i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di detassazione degli aumenti salariali, includendo i rinnovi contrattuali e le maggiorazioni per turni e festivi. Le misure prevedono agevolazioni fiscali sui compensi aggiuntivi, con specifiche regole per l’applicazione. La normativa riguarda le somme erogate a partire dall’inizio dell’anno e si applica fino a un certo limite di importo. Le nuove disposizioni sono state pubblicate in una circolare ufficiale.

La spinta al potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti passa per le nuove misure di tassazione agevolata sui rinnovi contrattuali e sulle maggiorazioni per i turni e i festivi. Con la pubblicazione delle circolari esplicative n. 2E del 24 febbraio 2026 e la n. 3E del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha delineato i confini operativi di un impianto normativo cruciale per la gestione delle buste paga nel settore privato, sciogliendo i principali nodi interpretativi sollevati da imprese e intermediari fiscali in merito alla detassazione degli incrementi retributivi. Le risposte fornite dall’Amministrazione Finanziaria configurano una vera e propria mappa d’azione per i sostituti d’imposta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Detassazione incrementi retributivi 2026: nuovi chiarimenti

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