Benefici fiscali 2025 per lavoratori dipendenti i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su disoccupazione maternità e redditi assimilati

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso due nuove FAQ per chiarire i benefici fiscali previsti dalla legge di Bilancio 2025 destinati ai lavoratori dipendenti. I documenti forniscono dettagli riguardo alle agevolazioni fiscali applicabili in relazione a situazioni di disoccupazione, maternità e redditi assimilati. Le FAQ approfondiscono le modalità di fruizione e le condizioni di accesso alle agevolazioni, offrendo chiarimenti utili per i contribuenti interessati.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due nuove Faq con chiarimenti sulle agevolazioni previste dalla legge di Bilancio 2025 per i titolari di redditi di lavoro dipendente. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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