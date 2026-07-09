L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le linee guida sull’adempimento collaborativo, includendo nuovi casi di rischio fiscale. Sono state aggiunte due schede tecniche relative al Tcf (Tax Control Framework).

L’ Agenzia delle Entrate amplia le linee guida dedicate al rischio fiscale nell’ambito dell’ adempimento collaborativo. L’Agenzia ha così introdotto due nuove schede tecniche destinate al Tcf (Tax Control Framework). L’aggiornamento riguarda il trattamento contabile delle criptovalute e il diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. Il nuovo intervento è contenuto nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2009042026 del 6 luglio 2026, che integra le linee guida sul rischio fiscale per i contribuenti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o interessati alla presentazione della domanda di adesione. Nuove schede Tcf per criptovalute e diritto d’uso di infrastrutture. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’Agenzia delle Entrate aggiorna le linee guida dell’adempimento collaborativo con nuovi casi

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Il Regime di Adempimento Collaborativo e il TCF: dalla norma agli strumenti operativi.

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