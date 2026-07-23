Delmastro la Procura verso il ricorso alla Consulta sui messaggi negati Intanto è scontro totale Conte insiste | Fuori le chat Donzelli replica | È una persecuzione
La Procura sta valutando di presentare un ricorso alla Corte costituzionale riguardo ai messaggi negati. Intanto, si intensifica lo scontro tra esponenti politici: un leader insiste affinché siano rese pubbliche le chat, mentre un altro definisce la situazione come una persecuzione. La discussione sulle chat di un parlamentare potrebbe non terminare con il voto in Parlamento, ma proseguire davanti ai giudici costituzionali.
La partita sulle chat di Andrea Delmastro potrebbe non chiudersi con il voto della Camera. Anzi, rischia di spostarsi davanti alla Corte costituzionale. Dopo il no della Giunta per le autorizzazioni all’acquisizione delle conversazioni tra l’ex sottosegretario alla Giustizia e Mauro Caroccia, ritenuto dagli inquirenti prestanome del clan camorristico dei Senese, la Procura di Roma sta infatti valutando di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Consulta qualora l’Aula, il prossimo 30 luglio, dovesse confermare il parere della Giunta. Una mossa che aprirebbe un nuovo fronte istituzionale in una vicenda già diventata terreno di scontro politico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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