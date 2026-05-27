delmastro la procura chiede alla camera le chat con il ristoratore

La Procura ha richiesto alla Camera di visionare le chat WhatsApp tra un parlamentare e un ristoratore. Le conversazioni sono al centro di un’indagine che riguarda anche la gestione dei capitali del clan dei Senese. Non sono stati resi noti i contenuti delle chat né i dettagli sulle modalità di gestione finanziaria. La richiesta si inserisce in un’inchiesta più ampia su presunte attività illecite e rapporti tra esponenti politici e ambienti criminali.

? Domande chiave Cosa rivelano i messaggi WhatsApp tra Delmastro e il ristoratore?. Come sono stati gestiti i capitali del clan dei Senese?. Chi ha realmente amministrato la società Le 5 Forchette?. Perché la Procura deve superare l'immunità parlamentare del deputato?.? In Breve Società Le 5 Forchette srl costituita nel dicembre 2024 con quote Delmastro e Miriam Caroccia.. Miriam Caroccia diciottenne amministratrice unica della Bisteccheria d’Italia in via Tuscolana a Roma.. Barbara Tritoni moglie di Mauro Caroccia riferisce gestione aziendale tramite chat Le 5 Forchette.. Indagine su riciclaggio per clan Senese dopo sequestro attività legate alla catena Da Baffo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Delmastro, la Procura chiede alla Camera di acquisire le chat con Caroccia

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