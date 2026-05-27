La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di consegnare le chat di un parlamentare nel contesto di un procedimento legale. Il leader di un partito di maggioranza ha accusato il partito avversario di aver utilizzato i voti per ottenere l'accesso alle conversazioni. Forza Italia ha risposto di voler esaminare prima le carte prima di commentare ulteriormente. La richiesta riguarda specificamente le comunicazioni di un parlamentare coinvolto in un procedimento giudiziario.

La richiesta è arrivata alla Giunta per le autorizzazioni della Camera: la Procura di Roma vuole esaminare tutte le chat di WhatsApp tra il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro, e il ristoratore Mauro Caroccia, oggi detenuto dopo una condanna definitiva per intestazione fittizia di beni aggravata dal metodo mafioso. Il caso è quello della Bisteccheria d’Italia, che ha portato alle dimissioni del sottosegretario alla Giustizia. E ora il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, chiede a FdI di votare per consegnare i messaggi di Delmastro ai pubblici ministeri. Con lui, anche il Pd. “Ieri c’è stata la surreale audizione di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Delmastro, Conte a FdI: “Voti per consegnare le chat alla Procura”. Forza Italia: “Prima leggiamo le carte”

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