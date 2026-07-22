Protesta in Aula del Senato del M5S dopo che mercoledì mattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha deciso per il no al sequestro delle chat fra il deputato di FdI ed ex sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, e Mauro Caroccia a proposito del caso ‘Bisteccherie d’Italia’. “Oggi per noi i lavori finiscono qui”, ha detto il capogruppo del Movimento, Paolo Pirondini. Dopodiché i senatori pentastellati hanno occupato i banchi del governo e hanno mostrato cartelli con la scritta ‘Fuori le chat’. Nel video si vede il senatore di Fratelli d’Italia, Roberto Menia, stappare dalle mani di Pirondini uno di questi cartelli proprio nei pressi dei banchi del governo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Senato.

© Lapresse.it - Caso Delmastro, M5S al Senato occupa banchi governo: cartelli "fuori le chat"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Delmastro, no della Giunta al sequestro delle chat con Caroccia: M5S occupa i banchi del governo in SenatoLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta di sequestro delle chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e...

Caso Delmastro, la Giunta dice no all'acquisizione delle chat. E il M5s occupa i banchi del governoLa Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di non autorizzare l’acquisizione delle chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un...

Temi più discussi: Caso Delmastro, Giunta Camera dice no a richiesta Procura sulle chat. M5S occupa banchi del governo in Senato; Caso Bisteccheria: No al sequestro delle chat di Delmastro; L’incoerenza populista di Scarpinato; M5S - MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: DELMASTRO, M5S: DA MAGGIORANZA SCUDO SCONTATO E COSTANTE OSTACOLO A CONTRASTO MAFIE COLLETTI BIANCHI.

I magistrati che lavorano al caso Delmastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. E i deputati del Movimento 5 Stelle occupano i banchi del governo al Senato in segno di protesta. La Giunta per le autorizzazioni a procedere di palazzo Mont x.com

Caso Delmastro, i senatori M5s occupano i banchi del GovernoI pentastellati protestano contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni di negare l'utilizzo delle chat con il ristoratore Mauro Caroccia. Seduta sospesa ... avvenire.it

Ammissibile il conflitto di poteri per Bartolozzi sul caso Almasri reddit

Caso Delmastro, no della Giunta al sequestro delle chat con Caroccia: M5S occupa i banchi del governo in SenatoLa protesta del M5S in Senato (Foto LaPresse)La protesta del M5S in Senato (Foto ... msn.com