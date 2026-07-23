La giunta ha deciso di non consegnare le chat ai giudici in un procedimento in corso. Il caso sarà discusso in aula a Montecitorio il 30 luglio. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle al senato ha occupato i banchi del governo, chiedendo una posizione al presidente del consiglio. La questione riguarda la mancata consegna di alcuni messaggi digitali da parte della giunta alle autorità giudiziarie.

Bisteccherie d'Italia Il caso arriverà in aula a Montecitorio il prossimo 30 luglio. Il M5S al senato occupa i banchi del governo: «Meloni prenda posizione» Bisteccherie d'Italia Il caso arriverà in aula a Montecitorio il prossimo 30 luglio. Il M5S al senato occupa i banchi del governo: «Meloni prenda posizione» Comunista tendenza Joe Strummer, è arrivato al manifesto occupandosi di politica al tempo della crisi della rappresentanza. Ha scritto qualche libro. Senza barbecue non è la sua rivoluzione Comunista tendenza Joe Strummer, è arrivato al manifesto occupandosi di politica al tempo della crisi della rappresentanza. Ha scritto qualche libro. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Delmastro, la giunta nega le chat ai giudici

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