No della Giunta ai pm sulle chat di Delmastro La protesta coi cartelli del M5s | cosa c’è nei messaggi tra l’ex sottosegretario e il ristoratore Caroccia

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati ha respinto la richiesta della Procura di Roma di ottenere le chat tra un ex sottosegretario e un ristoratore. La richiesta riguardava messaggi scambiati tra i due, ma è stata bocciata dalla Giunta. Contestualmente, il Movimento 5 Stelle ha manifestato con cartelli di protesta.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Lo hanno riferito fonti parlamentari il 22 luglio. Con il voto contrario si chiude, almeno per ora, il lungo braccio di ferro tra i magistrati romani e Montecitorio su quella corrispondenza, ritenuta centrale per l’inchiesta sul ristorante gestito dalla famiglia Caroccia. La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in giunta il fascicolo approda ora all’Aula, chiamata al voto definitivo sull’autorizzazione. La protesta del M5s con i cartelli «Fuori le chat». 🔗 Leggi su Open.online

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