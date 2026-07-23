Delmastro la Camera dice no ai pm e il M5s scatena il delirio al Senato
La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un ristoratore. La decisione ha provocato una reazione accesa al Senato, con il Movimento 5 Stelle che ha espresso forte disappunto. La richiesta dei magistrati riguardava le comunicazioni tra i due, ma è stata respinta senza approfondimenti.
La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta avanzata dalla Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro Delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. La decisione ha provocato dure proteste delle opposizioni, in particolare del M5s che è arrivato a occupare i banchi del governo al Senato.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Segui gli aggiornamenti su Senato.
Notizie e thread social correlati
Delmastro, la Camera boccia la richiesta dei pm sulle chat con Caroccia: protesta del M5sLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati di Roma di acquisire le chat tra un deputato e un...
Caso Delmastro, la Camera boccia la richiesta dei pm sulle chat con Caroccia. I senatori del M5S occupano i banchi del governoLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati di Roma di ottenere le chat tra un parlamentare e un...
Temi più discussi: La Giunta dice no ai magistrati su Delmastro, bagarre in Aula; La maggioranza dice no alla richiesta dei magistrati su acquisizione chat Delmastro-Caroccia; La Giunta della Camera dice no a uso chat Delmastro, opposizioni all’attacco; Caso Delmastro, Giunta Camera dice no a richiesta chat da parte della Procura. M5S occupa banchi del governo in Senato.
La Giunta della Camera dice no a uso chat Delmastro, opposizioni all’attacco x.com
La Giunta della Camera dice no a uso chat Delmastro, opposizioni all’attacco facebook
Camera: no della giunta ai magistrati che chiedono di acquisire le chat di Delmastro. Caos in Aula | Protestano i senatori del Movimento 5 Stelle, il capogruppo Pirondini: Il governo aiuta la mafia reddit
Delmastro, Giunta Camera dice no a uso chat, opposizioni all’attacco in ParlamentoRoma, 22 lug. (askanews) – Opposizioni all’attacco in Parlamento per la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di negare alla Procura di Roma la possibilità di acquisire le chat tra ... askanews.it
Caso Delmastro: la Giunta della Camera dice no alla richiesta delle chat con Carroccia. M5s protesta in SenatoCaso Delmastro: la Giunta della Camera dice no alla richiesta delle chat con Carroccia. M5s protesta in Senato Leggi su Agenzia Nova ... agenzianova.com