Delmastro la Camera dice no ai pm e il M5s scatena il delirio al Senato

Da laverita.info 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un ristoratore. La decisione ha provocato una reazione accesa al Senato, con il Movimento 5 Stelle che ha espresso forte disappunto. La richiesta dei magistrati riguardava le comunicazioni tra i due, ma è stata respinta senza approfondimenti.

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La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta avanzata dalla Procura di Roma di acquisire le chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro Delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia. La decisione ha provocato dure proteste delle opposizioni, in particolare del M5s che è arrivato a occupare i banchi del governo al Senato.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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