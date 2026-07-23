delmastro la camera dice no ai pm e il m5s scatena il delirio al senato

Notizia in breve

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha bocciato la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un ristoratore. La decisione ha provocato una reazione accesa al Senato, con il Movimento 5 Stelle che ha espresso forte disappunto. La richiesta dei magistrati riguardava le comunicazioni tra i due, ma è stata respinta senza approfondimenti.