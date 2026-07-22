La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati di Roma di acquisire le chat tra un deputato e un ristoratore. La decisione ha suscitato una protesta da parte del Movimento 5 Stelle.

La Giunta per le autorizzazion i a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Ora la parola passa all’Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo. In segno di protesta, i senatori del M5s hanno occupato i banchi del governo al Senato, urlato “Vergogna, vergogna” ed esposto i cartelli con la scritta “ Fuori le chat “. I colleghi di Fratelli d’Italia hanno risposto con “Buffoni”, uno di loro si è avvicinato al capogruppo pentastellato Luca Pirondini strappandogli il cartellone ed è stato subito allontanato. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta invitando i commessi ad intervenire. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Delmastro, la Camera boccia la richiesta dei pm sulle chat con Caroccia: protesta del M5s

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