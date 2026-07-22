La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati di Roma di ottenere le chat tra un parlamentare e un ristoratore. La decisione è stata presa dopo una votazione tra i membri della commissione. Nel frattempo, i senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo in segno di protesta. La questione riguarda le comunicazioni tra i due soggetti coinvolti.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro e il ristoratore Mauro Caroccia. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. Dopo il voto della giunta la pratica passa all'Aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo. I senatori di M5s hanno occupato i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della giunta della autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat del sottosegretario Andrea Delmastro. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "Fuori le chat", la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Caso Delmastro, la Camera boccia la richiesta dei pm sulle chat con Caroccia. I senatori del M5S occupano i banchi del governo

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M5s occupano banchi per caso Delmastro, cartelli: Fuori le chat

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