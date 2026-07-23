La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di non autorizzare l'acquisizione delle chat del deputato di Fratelli d’Italia richiesta dalla Procura di Roma. La decisione ha provocato proteste da parte delle opposizioni, in particolare del Partito Democratico, che avevano chiesto di accedere alle conversazioni. La maggioranza ha votato contro, impedendo così l'accesso alle chat, mentre le opposizioni hanno espresso insoddisfazione per la decisione.

La Giunta per le autorizzazioni respinge la richiesta della Procura di Roma sulle conversazioni del deputato di Fratelli d’Italia. Proteste di Pd e M5s, tensione in Parlamento La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha espresso parere contrario alla richiesta dellaProcura di Romadi acquisire le chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, imprenditore condannato come prestanome del clan Senese e attualmente indagato nell’inchiesta sulla cosiddetta“Bisteccheria d’Italia”.La decisione ha immediatamente acceso lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. La vicenda, secondo quanto riportato anche da Il Giornale, ruota attorno alla tutela dei limiti entro cui la magistratura può acquisire comunicazioni di un parlamentare che non è formalmente coinvolto nell’indagine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Delmastro, la Camera blocca l’acquisizione delle chat: scontro tra maggioranza e opposizioni

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La maggioranza scuda anche Delmastro: no del Senato all’acquisizione delle sue chat col prestanome del clan Senese, richiesta dalla procura di RomaIl Senato ha respinto la richiesta di acquisire le chat di un senatore con un prestanome collegato al clan Senese, avanzata dalla procura di Roma.

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