Delmastro no della giunta della Camera all' acquisizione delle chat con Caroccia Senatori M5s occupano i banchi per protesta
La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra un sottosegretario alla Giustizia e un ristoratore. In seguito, alcuni senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi per protestare contro questa decisione. La questione riguarda il mancato accesso alle conversazioni, considerate rilevanti nell’ambito di un’indagine in corso. La decisione ha suscitato reazioni politiche, senza che siano state fornite ulteriori motivazioni ufficiali.
No alle chat. È polemica politica dopo la decisione della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia, e il ristoratore Mauro Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra il parlamentare di Fratelli d'Italia e il ristoratore, già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. La decisione della Giunta blocca, al momento, l'acquisizione dei messaggi oggetto dell'istanza. I senatori M5s occupano i banchi del governo: «Fuori le chat» I senatori di M5s hanno occupato i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della giunta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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