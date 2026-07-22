Delmastro no della giunta della Camera all' acquisizione delle chat con Caroccia Senatori M5s occupano i banchi per protesta

Notizia in breve

La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra un sottosegretario alla Giustizia e un ristoratore. In seguito, alcuni senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi per protestare contro questa decisione. La questione riguarda il mancato accesso alle conversazioni, considerate rilevanti nell’ambito di un’indagine in corso. La decisione ha suscitato reazioni politiche, senza che siano state fornite ulteriori motivazioni ufficiali.