Il Senato ha respinto la richiesta di acquisire le chat di un senatore con un prestanome collegato al clan Senese, avanzata dalla procura di Roma. La decisione è arrivata dopo che la domenica vengono deposte corone di fiori in memoria di Paolo Borsellino, mentre il mercoledì si blocca l’accesso alle conversazioni considerate fondamentali per l’indagine sul gruppo criminale. La richiesta di accesso alle chat era stata presentata come elemento indispensabile per le indagini.

La domenica depongono corone di fiori in memoria di Paolo Borsellino. Il mercoledì impediscono alla Procura di acquisire chat ritenute “indispensabili” per un’indagine sul clan Senese. È il doppio standard del centrodestra, per il quale evidentemente la legalità è come il vestito della festa: si indossa nelle commemorazioni e si rimette nell’armadio quando tocca un compagno di partito. L’ultimo esempio, ieri, quando la Giunta per le autorizzazioni della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra l’allora sottosegretario alla Giustizia, il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro (non indagato) e Mauro Caroccia, imprenditore condannato per intestazione fittizia di beni e ritenuto dagli inquirenti prestanome del clan Senese. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - La maggioranza scuda anche Delmastro: no del Senato all’acquisizione delle sue chat col prestanome del clan Senese, richiesta dalla procura di Roma

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