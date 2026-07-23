La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di non autorizzare l'acquisizione delle chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un collaboratore, respingendo così la richiesta della Procura di Roma. La decisione ha causato proteste da parte di alcuni gruppi politici, con urla e tensioni durante la discussione. La richiesta riguardava le comunicazioni tra i due, ma non è stata approvata, impedendo così l'accesso alle conversazioni. La seduta si è conclusa con momenti di scontro tra i rappresentanti politici.

La Giunta per le autorizzazioni respinge la richiesta della Procura di Roma sulle conversazioni del deputato di Fratelli d’Italia. Proteste di Pd e M5s, tensione in Parlamento La Giunta per le autorizzazioni della Camera ha espresso parere contrario alla richiesta dellaProcura di Romadi acquisire le chat tra il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro e Mauro Caroccia, imprenditore condannato come prestanome del clan Senese e attualmente indagato nell’inchiesta sulla cosiddetta“Bisteccheria d’Italia”.La decisione ha immediatamente acceso lo scontro politico tra maggioranza e opposizione. La vicenda, secondo quanto riportato anche da Il Giornale, ruota attorno alla tutela dei limiti entro cui la magistratura può acquisire comunicazioni di un parlamentare che non è formalmente coinvolto nell’indagine. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Delmastro, la Camera blocca acquisizione chat con Caroccia: urla e risse del M5s

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