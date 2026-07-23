Delegazione di ' Bfc senza barriere' in visita ai beniamini rossoblù a Valles

Notizia in breve

Una delegazione di circa ottanta giovani con disabilità, appartenenti alla scuola calcio 'Bfc senza barriere', ha visitato il centro sportivo di Valles. La visita è avvenuta in un momento in cui i ragazzi hanno incontrato i giocatori della squadra rossoblù, con cui hanno scambiato alcune parole e scattato foto. La delegazione include sia ragazzi che ragazze che praticano calcio in quattro sedi diverse della zona.