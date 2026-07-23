Delegazione di ' Bfc senza barriere' in visita ai beniamini rossoblù a Valles
Una delegazione di circa ottanta giovani con disabilità, appartenenti alla scuola calcio 'Bfc senza barriere', ha visitato il centro sportivo di Valles. La visita è avvenuta in un momento in cui i ragazzi hanno incontrato i giocatori della squadra rossoblù, con cui hanno scambiato alcune parole e scattato foto. La delegazione include sia ragazzi che ragazze che praticano calcio in quattro sedi diverse della zona.
??Una piccola delegazione della scuola calcio 'Bfc senza barriere', a cui fanno capo un'ottantina tra ragazzi e ragazze con disabilità che praticano calcio in quattro sedi di Bologna e provincia, ha fatto un blitz a Valles per vedere da vicino i propri beniamini rossoblù. Li ha guidati il presidente di 'Bfc senza barriere' Giovanni Grassi. L'iniziativa nasce da una partnership, nata nel 2018, tra il Bologna e 'Edu In-Forma(zione)', associazione sportiva dilettantistica fondata nel 2016 a Castel San Pietro. di Massimo Vitali #bolognafc #valles #ilrestodelcarlinovideo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Delegazione di 'Bfc senza barriere' in visita ai beniamini rossoblù a Valles
Notizie e thread social correlati
Bologna a Valles, domenica di relax per i rossoblùDomenica di riposo per la squadra a Valles, con il tecnico che ha partecipato a un pranzo alla Malga Fane insieme ai giocatori.
Domani scatta il ritiro. Amichevoli e prezzi top: tutto esaurito a Valles per abbracciare i rossoblùDomani inizia il ritiro della squadra di calcio a Valles, con tutte le amichevoli e i prezzi dei biglietti già esauriti.
Si parla di: Prato, nasce il Textile Hub per il riciclo tessile con l'IA; Tedesco dialoga con i baby-tifosi del Bologna tra consigli e battute: Daremo il massimo per farvi felici.