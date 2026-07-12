Domani inizia il ritiro della squadra di calcio a Valles, con tutte le amichevoli e i prezzi dei biglietti già esauriti. La sessione pre-campionato attirerà molti tifosi, pronti a sostenere i rossoblù. Il nuovo allenatore, di nome Tedesco, non potrà chiedere “Sprechen sie deutsch?” ai giocatori, anche se ha origini calabresi. La presenza dei supporter è massiccia e l’evento si presenta come un’occasione importante per la squadra.

Tra i prati di Valles "Sprechen sie deutsch?" certo non potranno chiederlo da domani al nuovo allenatore del Bologna, Tedesco di nome e di fatto nonostante i natali nella calabresissima Bocchigliero. Bentornati a Valles, angolo di paradiso a millequattrocento metri d’altezza incastonato tra le vette dell’Alto Adige che per due settimane al candore dei suoi paesaggi alpini tornerà ad abbinare il rossoblù. La frazione del comune di Rio Pusteria da domani abbraccerà ufficialmente il Bologna per il quarto anno consecutivo (con la regia congiunta di Dolomiti Sport Event, Gitschberg Jochtal e Sdb) nel segno di un legame ormai indissolubile, capace di trasformare un tranquillo villaggio di montagna in uno spicchio pulsante del Dall’Ara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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