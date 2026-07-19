Bologna a Valles domenica di relax per i rossoblù

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica di riposo per la squadra a Valles, con il tecnico che ha partecipato a un pranzo alla Malga Fane insieme ai giocatori. Durante la giornata, il team ha scattato foto e firmato autografi, senza risparmiarsi.

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Giornata di riposo con il tecnico Daniele Tedesco che ha raggiunto la Malga Fane per un pranzo rigenerante insieme alla squadra. Il ct e i giocatori non si sono risparmiati tra foto e autografi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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