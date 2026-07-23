Degrado e notti-caos così la movida estiva da risorsa è diventata questione di sicurezza

Le spiagge di Marina, Tirrenia e Calambrone registrano problemi legati alla sicurezza a causa della movida estiva. La presenza di gruppi numerosi e di un afflusso di giovani durante le ore serali e notturne provoca episodi di degrado e caos. La situazione si ripete ogni anno, con i residenti e le autorità che segnalano criticità legate alla sicurezza pubblica e all’ordine nelle aree più frequentate durante la stagione calda.

Pisa, 23 luglio 2026 – “Il litorale pisano vive grazie alla movida, ma ne è allo stesso tempo la prima vittima”. È questo il paradosso che, estate dopo estate, si ripresenta sulle spiagge di Marina, Tirrenia e Calambrone. La movida è l’anima delle notti sul litorale, richiama migliaia di giovani e rappresenta una delle principali risorse della stagione estiva, ma quando sorge il sole lascia emergere anche il suo volto meno piacevole, trasformandosi da motore dell’economia turistica a problema con cui cittadini, imprenditori e istituzioni sono chiamati a fare i conti. Basti pensare alla questione della sicurezza negli stabilimenti balneari. Vandalismi a non finire. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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