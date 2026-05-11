Caos parcheggi e degrado Sit in davanti alla ztl estiva La protesta dei comitati
Un gruppo di cittadini si è radunato questa mattina all’angolo tra via Santa Verdiana e via dell’Agnolo, in segno di protesta. Successivamente, il sit-in si è spostato su viale Giovine Italia, dove i manifestanti hanno organizzato un corteo senza bloccare completamente il circolamento delle auto. La manifestazione è nata per evidenziare problemi legati a caos, scarsa gestione dei parcheggi e degrado dell’area durante la stagione estiva.
Prima il ritrovo all’angolo tra via Santa Verdiana e via dell’Agnolo, poi il trasferimento su viale Giovine Italia per un "non blocco del traffico" destinato a far discutere. Venerdì sera, alle 20.30, poco dopo l’entrata in vigore della Ztl estiva, i residenti del centro storico scenderanno in strada con cartelli, volantini e lenzuolate per denunciare quella che definiscono una situazione ormai "insostenibile". A promuovere l’iniziativa è il comitato ’Manoiquandosidorme’, che dopo mesi di incontri istituzionali, lettere, assemblee pubbliche e partecipazioni ai Consigli di Quartiere, ha deciso di passare a una protesta visibile e clamorosa. Il meccanismo scelto dagli attivisti è semplice: ogni volta che il semaforo diventerà rosso, i manifestanti attraverseranno le strisce pedonali distribuendo volantini agli automobilisti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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