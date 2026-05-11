Caos parcheggi e degrado Sit in davanti alla ztl estiva La protesta dei comitati

Un gruppo di cittadini si è radunato questa mattina all’angolo tra via Santa Verdiana e via dell’Agnolo, in segno di protesta. Successivamente, il sit-in si è spostato su viale Giovine Italia, dove i manifestanti hanno organizzato un corteo senza bloccare completamente il circolamento delle auto. La manifestazione è nata per evidenziare problemi legati a caos, scarsa gestione dei parcheggi e degrado dell’area durante la stagione estiva.

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Prima il ritrovo all’angolo tra via Santa Verdiana e via dell’Agnolo, poi il trasferimento su viale Giovine Italia per un "non blocco del traffico" destinato a far discutere. Venerdì sera, alle 20.30, poco dopo l’entrata in vigore della Ztl estiva, i residenti del centro storico scenderanno in strada con cartelli, volantini e lenzuolate per denunciare quella che definiscono una situazione ormai "insostenibile". A promuovere l’iniziativa è il comitato ’Manoiquandosidorme’, che dopo mesi di incontri istituzionali, lettere, assemblee pubbliche e partecipazioni ai Consigli di Quartiere, ha deciso di passare a una protesta visibile e clamorosa. Il meccanismo scelto dagli attivisti è semplice: ogni volta che il semaforo diventerà rosso, i manifestanti attraverseranno le strisce pedonali distribuendo volantini agli automobilisti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Caos, parcheggi e degrado. Sit in davanti alla ztl estiva. La protesta dei comitati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Fiumicino, protesta dei comitati contro il porto crocieristico: sit-in davanti al ComuneFiumicino, 25 marzo 2026 – Il Comitato Tavoli del Porto e il Collettivo No Porto annunciano un sit-in pubblico che si terrà giovedì 26 marzo alle ore... Leggi anche: La protesta del sindacato. Affitti, parcheggi e Ztl. Dionisi, agenti in difficoltà Argomenti più discussi: Caos, parcheggi e degrado. Sit in davanti alla ztl estiva. La protesta dei comitati; Forlimpopoli, sos caos in via Papa Giovanni; Roma, la sosta si fa Smart: arrivano i sensori nell’asfalto contro il caos parcheggi; Piazza Venezia nel caos, residenti esasperati: tra parcheggi selvaggi e musica assordante.