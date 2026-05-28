Castiglione della Pescaia (Grosseto), 28 maggio 2026 – La Posidonia spiaggiata non più come problema ambientale da smaltire, ma come opportunità concreta per costruire una nuova economia sostenibile legata al mare. È questa la sfida lanciata dal progetto ’Circular Posidonia’, protagonista del convegno ’Il tesoro nascosto delle spiagge’, in programma oggi allo Yacht Club di Punta Ala in occasione del ’Bioeconomy Day’, la giornata nazionale dedicata alla bioeconomia. Al centro dell’incontro il tema della cosiddetta economia blu, settore sempre più strategico anche per il territorio grossetano, dove ricerca scientifica, tutela ambientale e sviluppo economico iniziano a dialogare in modo concreto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Posidonia, da problema a risorsa commerciale. “Così può diventare una risorsa”

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