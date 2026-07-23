Definiti i nuovi vertici Cia di Caa Caf e Patronato

Il Consiglio Direttivo di Cia ha confermato Graziano Scardino alla presidenza del Centro di Assistenza Agricola (Caa). La riunione si è svolta a Roma e ha anche definito i nuovi vertici di Caa, Caf e Patronato. Scardino era già presidente di Cia Sicilia. Le nomine riguardano le posizioni dirigenziali di queste strutture all’interno dell’organizzazione. Nessun dettaglio è stato comunicato riguardo ad altri eventuali cambiamenti o nomine.

Il Consiglio Direttivo, riunito a Roma, ha riconfermato alla presidenza del Caa – Centro di Assistenza Agricola Graziano Scardino, già presidente di Cia Sicilia. Nuove nomine, invece, per Caf e Patronato: Gabriele Carenini, presidente di Cia Piemonte e Valle d’Aosta, è il nuovo presidente del Centro di Assistenza Fiscale della Confederazione, mentre Nicola Sichetti, attuale presidente di Cia Abruzzo, assume la presidenza dell’Inac-Istituto Nazionale Assistenza Cittadini. “Con queste nomine rafforziamo un sistema di servizi che è parte integrante dell’identità di Cia. Rivolgo a tutti i migliori auguri di buon lavoro – ha detto il presidente nazionale, Cristiano Fini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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