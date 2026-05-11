Avellino | nuovi vertici per la Polizia di Stato
A Avellino, il 11 maggio 2026, sono stati annunciati i nuovi vertici della Polizia di Stato. Con un provvedimento firmato dal capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, è stato ufficialmente insediato alla guida della squadra mobile della questura il vice questore aggiunto. La nomina segue una comunicazione ufficiale e coinvolge le funzioni di comando nel territorio.
Avellino, 11.05.2026 - Con provvedimento del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, da oggi si è insediato alla guida della squadra mobile della questura di Avellino il vice questore aggiunto dott. Antonio Concas. Il dott. Concas, accolto dal questore della provincia di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Camposano (NA) - Subito a lavoro il nuovo #Comandante P.L. (10.03.26)
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