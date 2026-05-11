Avellino | nuovi vertici per la Polizia di Stato

A Avellino, il 11 maggio 2026, sono stati annunciati i nuovi vertici della Polizia di Stato. Con un provvedimento firmato dal capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, è stato ufficialmente insediato alla guida della squadra mobile della questura il vice questore aggiunto. La nomina segue una comunicazione ufficiale e coinvolge le funzioni di comando nel territorio.

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Avellino, 11.05.2026 - Con provvedimento del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza, da oggi si è insediato alla guida della squadra mobile della questura di Avellino il vice questore aggiunto dott. Antonio Concas. Il dott. Concas, accolto dal questore della provincia di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Camposano (NA) - Subito a lavoro il nuovo #Comandante P.L. (10.03.26) Notizie correlate UILPA Polizia Penitenziaria in visita al carcere di Avellino: vertici del sindacato in sopralluogoIl Segretario Nazionale UILPA Polizia Penitenziaria Domenico de Benedictis ha comunicato formalmente, con nota protocollo n. Nuovi vertici nei colossi di Stato: cambiano Leonardo ed EniIl governo ha definito i nuovi assetti al vertice delle principali società partecipate dallo Stato, confermando figure chiave e introducendo nuovi... Si parla di: Droga, blitz della Guardia di Finanza contro un’associazione: arresti anche in Irpinia.Sequestrati 780 Mila euro; Allarme cinipide del castagno, oggi l'incontro di Coldiretti Avellino e Distretto delle castagne e dei marroni della Campania con gli agricoltori. Arrivano i 70 Ford Ranger della Polizia di Stato: le foto dei nuovi pick?up per Stradale, Scientifica e Reparti SpecialiIn esclusiva, Quattroruote ha potuto visionare dall’esterno i pick-up in servizio alla Polizia Stradale e al I Reparto Volo di Pratica di Mare, poco lontano da Roma. I Ranger sono nella versione XLT a ... quattroruote.it