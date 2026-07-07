Un uomo d'affari accusato di aver finto di essere un agente della CIA ha raggiunto posizioni di rilievo nel potere indonesiano. Secondo cause civili negli Stati Uniti, sarebbe riuscito a coinvolgere figure chiave del paese, negoziando accordi preliminari per forniture militari dal valore di decine di miliardi di dollari. Le accuse contestano la sua identità e le modalità con cui avrebbe manipolato le autorità e i partner commerciali. La vicenda coinvolge questioni di frode e di influenza nel settore militare.

Un uomo d'affari che, secondo diverse accuse contenute in cause civili negli Stati Uniti, si sarebbe presentato come un agente della CIA sarebbe riuscito ad avvicinare alcuni dei più influenti esponenti del potere indonesiano, ottenendo una serie di accordi preliminari per forniture militari dal valore di decine di miliardi di dollari. I riflettori sono puntati su tale Gaurav Srivastava, misterioso imprenditore che ha sempre respinto le accuse sostenendo che siano il frutto di una campagna diffamatoria orchestrata dall'ex socio Niels Troost. Alcuni documenti, fotografie ufficiali e lettere d'intenti mostrano tuttavia come Srivastava, tra il... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il “falso agente Cia” e gli affari miliardari: chi è il misterioso uomo arrivato ai vertici del potere

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