Decreto Sport approvato alla Camera | dalla giustizia sportiva ai soldi del calcio cosa cambia

Notizia in breve

La Camera ha approvato il decreto Sport con 128 voti favorevoli, 81 contrari e 2 astenuti. La normativa introduce modifiche nelle regole della giustizia sportiva e nelle questioni finanziarie del calcio. Le nuove disposizioni riguardano aspetti come le procedure disciplinari e la gestione dei fondi destinati al settore. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La decisione rappresenta un passaggio chiave per le riforme in ambito sportivo italiano.