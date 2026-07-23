Decreto Sport approvato alla Camera | dalla giustizia sportiva ai soldi del calcio cosa cambia
La Camera ha approvato il decreto Sport con 128 voti favorevoli, 81 contrari e 2 astenuti. La normativa introduce modifiche nelle regole della giustizia sportiva e nelle questioni finanziarie del calcio. Le nuove disposizioni riguardano aspetti come le procedure disciplinari e la gestione dei fondi destinati al settore. La legge entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La decisione rappresenta un passaggio chiave per le riforme in ambito sportivo italiano.
Il mondo dello sport italiano sta per cambiare. Alcune regole saranno modificate nettamente, con il primo passo cruciale rappresentato dall’approvazione del decreto Sport (Dl 1082026), con 128 voti favorevoli, 81 contrari e 2 astenuti. Il testo passerà ora al Senato. Un provvedimento cruciale, che tocca molti fronti, dalla giustizia sportiva ai fondi per il calcio, fino ai grandi eventi in arrivo in Italia. Il decreto incide anche sulla ripartizione dei soldi nel pallone, confermando il regime fiscale agevolato per America’s Cup (Napoli) e altri eventi. La novità più importante riguarda però i magistrati negli organi di giustizia sportiva. Ecco i punti cardine. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Accade alla Camera 8 - 12 giugno 2026 - La settimana a Montecitorio in pillole
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