Legge elettorale ecco come cambia con il testo approvato alla Camera | dal premio di governabilità ai fuorisede

La Camera ha approvato in prima lettura una nuova legge elettorale che modifica il sistema di elezione di deputati e senatori. Tra le novità, viene introdotto un premio di governabilità e nuove regole per i fuorisede. La riforma prevede inoltre modifiche alle soglie di sbarramento e alle modalità di assegnazione dei seggi. La legge passerà ora al Senato per ulteriori esami e votazioni.

La Camera ha approvato in prima lettura la nuova legge elettorale che ridisegna il sistema con cui saranno eletti deputati e senatori. La riforma archivia il Rosatellum, elimina i collegi uninominali nella quasi totalità del territorio nazionale e introduce un sistema proporzionale con un premio di governabilità, nelle intenzioni del centrodestra, pensato per favorire la formazione di una maggioranza parlamentare stabile. Durante l’esame a Montecitorio sono state approvate anche alcune modifiche rilevanti: arriva una disciplina permanente per il voto dei fuorisede, cambiano le regole della circoscrizione Estero e vengono rafforzati i controlli sul voto per corrispondenza. 🔗 Leggi su Open.online

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