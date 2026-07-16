decreto sport arriva lo stop ai magistrati nella giustizia sportiva

È stato approvato un decreto che vieta ai magistrati appartenenti a diverse branche, come quella ordinaria, amministrativa, tributaria, militare e contabile, di far parte degli organi di giustizia delle federazioni sportive. La norma si applica a tutte le federazioni sportive, limitando la presenza di magistrati in ruoli giudiziari interni alle organizzazioni sportive. La decisione riguarda esclusivamente i magistrati in servizio, senza prevedere eccezioni.

I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Lo prevede un emendamento al decreto legge Sport, presentato dal deputato di FI Pino Bicchielli e approvato durante l'esame in commissione Cultura alla Camera. Rispetto alla prima versione del testo, quella approvata è stata riformulata con l'inserimento del riferimento a magistrati tributari e militari. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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