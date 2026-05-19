L’Inter ha già assicurato il portiere, ma la trattativa con il Tottenham potrebbe complicarsi a causa delle recenti evoluzioni legate alla squadra inglese. Non ci sono ancora sviluppi definitivi, e le difficoltà potrebbero influenzare la transizione dell’estremo difensore. La questione resta aperta, con le parti coinvolte che monitorano da vicino gli sviluppi delle prossime settimane. La situazione rimane in bilico e potrebbe risolversi con ulteriori incontri o cambiamenti nelle posizioni di mercato.

La variabile inglese condiziona pure l’Italia. Il mercato portieri dell’Inter dipende da Roberto De Zerbi. L’allenatore del Tottenham è a novanta minuti dalla salvezza, e questo potrebbe complicare la corsa nerazzurra a Guglielmo Vicario. L’azzurro scelto tempo fa dai piani alti per sostituire Yann Sommer, in scadenza a giugno. Questo lo scenario: gli Spurs sono a 38 punti, il West Ham a 36. L’ultima giornata è decisiva. De Zerbi giocherà in casa contro l’Everton, gli Hammers sfideranno il Leeds. Vicario, arrivato in Inghilterra nel 2023 per venti milioni di euro, si è preso la porta degli Spurs ed è diventato uno dei punti fermi della squadra nonostante una stagione complicata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter, con De Zerbi al Tottenham si complica l'affare Vicario

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