Il presidente della Regione Emilia-Romagna ha criticato duramente il centrosinistra sul tema della sicurezza, affermando che la sinistra ha perso milioni di voti nel tempo a causa di una perdita di credibilità su questo argomento. In un’intervista, ha sottolineato come le politiche e le posizioni adottate abbiano contribuito a questa diminuzione di consensi. Non sono stati forniti dettagli sulle cifre esatte o sui motivi specifici di questa perdita.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale lancia una severa autocritica al centrosinistra sul tema della sicurezza. In un’intervista al Corriere della Sera, il governatore sostiene che la sinistra abbia pagato negli anni una grave perdita di credibilità su questo terreno, arrivando a perdere “milioni di voti”. De Pascale torna anche sulle tensioni scoppiate a Bologna durante la manifestazione per Fakir, condanna gli episodi di violenza e si dice favorevole al risarcimento dei danni da parte dei responsabili. “La sinistra ha un problema storico sulla sicurezza”. Per De Pascale il tema della sicurezza rappresenta uno dei punti più deboli del centrosinistra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - De Pascale scuote il Pd: “Sulla sicurezza la sinistra ha perso milioni di voti”

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