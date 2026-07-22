Il governatore dell'Emilia Romagna ha commentato sui social che la leader del centrodestra ha accusato falsamente la vicenda di Fakir come pretesto per scatenare disordini a Bologna.

Michele De Pascale, governatore dell'Emilia Romagna, in un post sui social Giorgia Meloni ha detto che la vicenda di Fakir è stata usata come un «pretesto» per mettere a ferro e fuoco Bologna. Concorda? «Ci tengo a dire che le manifestazioni violente di lunedì sera non hanno nulla a che fare con la richiesta di verità e giustizia emersa dalla Piazza del Nettuno di Bologna, ribadita con commozione anche dalla nipote della vittima che ha detto di non volere né odio né vendetta. Il suo discorso è stato l'unico spiraglio di luce in due giorni di buio. Penso che fosse giusto essere lì e pretendere, come detto anche dalla Procura, tempi celeri per la verifica di quanto è accaduto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Michele De Pascale: «Sulla sicurezza la destra ha fallito. A sinistra non basta la prevenzione»

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