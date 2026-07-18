De Pascale | Sulla sicurezza serve una risposta da sinistra Legge applicata con rigore
Il presidente dell’Emilia-Romagna ha affermato che la legge sulla sicurezza è chiara: non esiste legittima difesa se si inseguono e si sparano alle spalle a un aggressore. Ha sottolineato che allargare il perimetro di azione potrebbe essere pericoloso. Ha anche detto che sulla sicurezza si richiede una risposta da sinistra e che la legge deve essere applicata con rigore.
Il presidente dell’Emilia-Romagna: “Nella norma c’è scritto che non esiste legittima difesa se insegui il tuo aggressore per sparargli alle spalle. Pericoloso allargare il perimetro”. 🔗 Leggi su Bologna.repubblica.it
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