De Pascale | Sulla sicurezza serve una risposta da sinistra Legge applicata con rigore

Notizia in breve

Il presidente dell’Emilia-Romagna ha affermato che la legge sulla sicurezza è chiara: non esiste legittima difesa se si inseguono e si sparano alle spalle a un aggressore. Ha sottolineato che allargare il perimetro di azione potrebbe essere pericoloso. Ha anche detto che sulla sicurezza si richiede una risposta da sinistra e che la legge deve essere applicata con rigore.