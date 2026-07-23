De Giovanni ha espresso il suo apprezzamento per le capacità di Guardiola, definendolo “tanto di cappello”. Tuttavia, ha affermato che in ambito nazionale avrebbe confermato l’attuale allenatore, sostenendo la sua scelta. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista al Giffoni Film Festival, dove era presente come tifoso del Napoli. La conversazione è stata riportata da Il Napolista.

Maurizio De Giovanni, noto scrittore e tifoso del Napoli, presente al Giffoni Film Festival, è stato intervistato da Sky Sport. Ecco quanto raccolto da Il Napolista. “ Sono tifoso del Napoli innanzitutto, tutto il resto serve per finanziare questa attività. De Laurentiis è un romanzo di per sé, può essere raccontato in tanti modi diversi, con la realtà che supera la fantasia ” ha sentenziato. Capitolo Allegri, ex “nemico” del Napoli. “ Allegri nel momento in cui è stato annunciato, è diventato il tecnico del Napoli; quindi non ha un passato ma solo presente e futuro e noi staremo lì a supportarlo. La compattezza dell’ambiente è fondamentale come ha detto anche Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Giovanni: “Tanto di cappello a Guardiola ma in Nazionale avrei confermato Baldini”

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