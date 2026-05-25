Italia prime convocazioni per la nazionale di Baldini | tanto Genoa e un pizzico di Sampdoria

Sono state annunciate le prime convocazioni della nazionale, con molti giocatori provenienti dal Genoa e alcuni dalla Sampdoria. Le partite amichevoli contro Lussemburgo e Grecia si svolgeranno rispettivamente il 3 e il 7 giugno. La selezione segue la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali. Il commissario tecnico ha scelto i calciatori per preparare le prossime sfide internazionali.

Rivoluzione Italia. Sono state diramate le prime convocazioni del commissario tecnico Silvio Baldini per le amichevoli contro Lussemburgo (mercoledì 3 giugno, ore 20:45) e Grecia (domenica 7 giugno, ore 21 italiane) che arrivano dopo la delusione per il mancato accesso ai mondiali per la terza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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