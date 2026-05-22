Guardiola in Italia ma non in Nazionale | sondaggio in Serie A

Da calciomercato.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo dieci anni, l’allenatore catalano ha annunciato che lascerà il Manchester City alla fine di questa stagione. Durante questa fase, sono arrivate diverse offerte da vari club italiani di Serie A, anche se non ci sono state conferme ufficiali. La decisione di cambiare squadra arriva in un momento di grande attenzione sul suo futuro professionale. Non ci sono indicazioni che l’interesse delle squadre italiane coinvolga anche la nazionale, che rimane esclusa dalle sue prossime mosse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il tecnico catalano lascerà il Manchester City al termine di questa stagione: gli sono arrivate offerte ricchissime Dopo dieci anni Pep Guardiola ha deciso di cambiare. Lascia il Manchester City dopo aver riempito la bacheca degli Sky Blues di trofei: sei Premier League, cinque Coppe di Lega, tre Fa Cup, tre Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Per l’allenatore catalano è tempo di cambiare aria e di affrontare una nuova sfida. Magari in Italia. Pep Guardiola (foto Ansa) – Calciomercato.it Si è vociferato che il sogno di Malagò, candidato alla presidenza della Figc, fosse quello di nominare Guardiola come nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

guardiola in italia ma non in nazionale sondaggio in serie a
© Calciomercato.it - Guardiola in Italia, ma non in Nazionale: sondaggio in Serie A
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

Video CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

Sullo stesso argomento

L’icona dell’Italia chiede a Guardiola di assumere l’incarico in Nazionale2026-04-21 16:02:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Leonardo Bonucci ha auspicato un...

Nazionale, da Guardiola a Mourinho: le suggestioni straniere per la panchina dell’ItaliaDa Mourinho a Guardiola, fino a Mancini e Ancelotti: il futuro dell’Italia passa da scelte decisive dopo l’ennesima delusione Dopo l’ennesimo...

guardiola in italia maPep Guardiola CT dell'Italia con l'aiuto di Puma? A che cifre viaggia e quanto è davvero fattibile per la FIGCPep Guardiola si libera dal City e apre all'Italia: ecco quanto costa l'ingaggio del sogno azzurro e come gli sponsor possono superare lo scoglio ... virgilio.it

guardiola in italia maGuardiola prossimo ct dell’Italia, Luis Enrique si espone: Non escludo nulla ma…Il tecnico del Psg ha commentato l'addio di Pep dai Citizens, sottolineando come la volontà del suo connazionale sia quella di allenare una Nazionale. E la ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web