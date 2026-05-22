Dopo dieci anni, l’allenatore catalano ha annunciato che lascerà il Manchester City alla fine di questa stagione. Durante questa fase, sono arrivate diverse offerte da vari club italiani di Serie A, anche se non ci sono state conferme ufficiali. La decisione di cambiare squadra arriva in un momento di grande attenzione sul suo futuro professionale. Non ci sono indicazioni che l’interesse delle squadre italiane coinvolga anche la nazionale, che rimane esclusa dalle sue prossime mosse.

Il tecnico catalano lascerà il Manchester City al termine di questa stagione: gli sono arrivate offerte ricchissime Dopo dieci anni Pep Guardiola ha deciso di cambiare. Lascia il Manchester City dopo aver riempito la bacheca degli Sky Blues di trofei: sei Premier League, cinque Coppe di Lega, tre Fa Cup, tre Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club. Per l’allenatore catalano è tempo di cambiare aria e di affrontare una nuova sfida. Magari in Italia. Pep Guardiola (foto Ansa) – Calciomercato.it Si è vociferato che il sogno di Malagò, candidato alla presidenza della Figc, fosse quello di nominare Guardiola come nuovo commissario tecnico della Nazionale Azzurra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Guardiola in Italia, ma non in Nazionale: sondaggio in Serie A

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CARDINALE: è TEMPO di DECIDERE! -Milan Express con FRANCO ORDINE

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