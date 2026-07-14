Riforma della distribuzione dei carburanti, delega al governo per la revisione della disciplina dell’assicurazione Rc auto e stretta sul telemarketing nel settore delle telecomunicazioni. Sono alcune delle principali misure contenute nel nuovo disegno di legge annuale sulla concorrenza, atteso oggi in Consiglio dei ministri. La bozza del ddl prevede una stretta sui controlli - anche antimafia - sugli impianti di distribuzione dei carburanti. Il titolo autorizzativo potrà essere rilasciato solo a chi dimostra di possedere «la capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità» del servizio, a chi... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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© Ilsole24ore.com - Oggi in Cdm il Ddl concorrenza: carburanti, Rc auto e telemarketing, ecco le novità in arrivo

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A quanto apprende l'Adnkronos, il Consiglio dei ministri, convocato per domani, procederà alla nomina di Guido Stazi come prossimo presidente dell'authority di vigilanza dei mercati a quattro mesi dalla scadenza del mandato di Paolo Savona. Guido Stazi x.com

Consob, Guido Stazi il nuovo presidente. Oggi la nomina in CdmÈ un esperto di Autorità indipendenti, concorrenza e regolamentazione dei mercati. Dal marzo 2022 è segretario generale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’Antitrust ... msn.com

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Cosa c'è nel nuovo ddl ConcorrenzaDalla stretta sul telemarketing selvaggio ai bonus per i distributori di carburante che installano le colonnine elettriche. Il testo dovrebbe andare in Cdm a luglio. Ma ci sono già le prime critiche ... avvenire.it