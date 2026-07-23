Un nuovo data center da 120 megawatt potrebbe essere realizzato a Travagliato, consumando circa un miliardo di kilowattora all’anno, equivalenti all’energia di 300mila case. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di tutelare la salute pubblica, evitando un aumento eccessivo dei consumi energetici. La struttura, se realizzata, richiederà una grande quantità di energia, sollevando preoccupazioni sul suo impatto ambientale e sulla rete elettrica locale.

Ad una delle province più energivore d’Italia serve più energia green, a patto che non aumentino a dismisura i consumi. Se prenderà corpo il data center da 120 Mw a Travagliato, «brucerà» 1 miliardo di kilowattora l’anno: come quella di 300mila case. Ma non è scontato che l’iter vada in porto. Lo conferma il sindaco Renato Pasinetti che l’altro ieri ha aggiornato il consiglio comunale mentre fuori 300 ambientalisti con tanto di striscioni chiedevano di bloccare il progetto. Buongiorno sindaco, ospiterete uno dei data center più grandi d’Italia? «Ad oggi nulla è stato deciso. A dicembre è stata protocollata in comune una domanda di piano attuativo presentata da una società immobiliare di Brescia (la East Gate Srl, ndr). 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Data center a Travagliato, il sindaco Pasinetti: «Amazon o Meta? Prioritario tutelare la salute»

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