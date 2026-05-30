Un comitato di cittadini ha manifestato in piazza contro i Data Center di Amazon a Rho e Pero. I partecipanti hanno espresso la volontà di proteggere il territorio, la salute e l’ambiente, chiedendo di fermare la costruzione di nuovi Data Center. La protesta si è concentrata sulla percezione di una crescita irrazionale di infrastrutture tecnologiche senza adeguati controlli. Nessun altro dettaglio su eventuali tensioni o interventi delle forze dell’ordine è stato comunicato.

"Scendiamo in piazza per difendere il territorio, la salute e l’ambiente e per dire basta alla costruzione irrazionale dei Data Center". A pochi giorni dall’approvazione da parte della Regione di una legge che regolamenta l’apertura di nuovi data center in Lombardia, l’ Osservatorio Data Center - Comitato Rhodense guarda con interesse il provvedimento, primo in Italia di questo genere, ma non cambia idea sul progetto che sarà realizzato tra Rho e Pero: un data center Amazon in via Buonarroti, con un investimento da oltre 750 milioni di euro. Com’è noto, il colosso statunitense ha scelto ancora una volta la Lombardia e l’area metropolitana di Milano per i suoi investimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Data center di Amazon a Rho e Pero. Il comitato dei cittadini in piazza: "Difendiamo il territorio e la salute"

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