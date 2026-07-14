A Travagliato, vicino a Castegnato, è stato annunciato un grande progetto di un data center dal valore di un miliardo di euro e con una capacità di 120 MW. L’impianto si propone di diventare il più grande di questo tipo nella provincia di Brescia. La costruzione del data center è in fase di pianificazione e coinvolge diversi investimenti e lavori di sviluppo.

Il maxi data center previsto a Travagliato, al confine con Castegnato, si candida ad essere il più importante impianto di questo tipo che la provincia di Brescia abbia mai visto. Ma occorre subito una precisazione: non sarà da 300 MW, come era sembrato dalle prime ricostruzioni desunte dalle note della Provincia di Brescia attivando le procedure propedeutiche agli espropri. A chiarire la portata reale dell’intervento è Filippo Signoroni, presidente del consiglio di amministrazione di East Gate Srl, la società che sta sviluppando il progetto: «Abbiamo richiesto una potenza superiore per poter contare su un’infrastruttura elettrica adeguata, ma il dimensionamento sarà di circa 120 MW». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Travagliato, maxi data center da un miliardo e 120 MW

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