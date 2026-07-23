Darderi domina a Estoril | Martinez travolto ora c’è Faria

Notizia in breve

Luciano Darderi ha vinto il primo turno dell'ATP 250 di Estoril, battendo Pedro Martinez con un punteggio di 6-0, 6-1 in poco più di un’ora. La partita si è conclusa rapidamente, con il tennista italiano che ha dominato l’incontro sin dall’inizio. Ora si prepara ad affrontare il prossimo avversario, Faria.