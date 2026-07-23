Darderi domina a Estoril | Martinez travolto ora c’è Faria
Luciano Darderi ha vinto il primo turno dell'ATP 250 di Estoril, battendo Pedro Martinez con un punteggio di 6-0, 6-1 in poco più di un’ora. La partita si è conclusa rapidamente, con il tennista italiano che ha dominato l’incontro sin dall’inizio. Ora si prepara ad affrontare il prossimo avversario, Faria.
Luciano Darderi inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino nell’ATP 250 di Estoril. Il tennista italiano, numero 2 del tabellone, ha travolto lo spagnolo Pedro Martinez con il punteggio di 6-0, 6-1 chiudendo l’incontro poco dopo di un’ora di gioco. Una prestazione autoritaria che gli permette di conquistare l’accesso ai quarti di finale, dove affronterà il portoghese Jaime Faria. L’unico momento di apprensione arriva nelle prime battute della partita. Nel tentativo di raggiungere una palla corta, Darderi mette male una caviglia e finisce contro la rete. Dopo qualche istante in panchina, però, l’azzurro dipende senza richiedere l’intervento del fisioterapista. 🔗 Leggi su Sportface.it
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