Al festival di Venezia 2026, sono stati annunciati film di registi come Danny Boyle e Nanni Moretti. È stato presentato anche un documentario sugli Oasis. La manifestazione continua a essere il palcoscenico di produzioni che attirano attenzione e generano discussioni nel mondo del cinema. La manifestazione non si limita all’apertura della stagione, ma si conferma come un punto di partenza per molte pellicole che poi diventano protagoniste nelle sale e nei dibattiti pubblici.

Il festival del Cinema di Venezia non inaugura soltanto la stagione cinematografica. Negli ultimi anni è diventata anche il luogo in cui nascono molti dei film destinati ad accendere il dibattito e conquistare il pubblico nei mesi successivi. L' edizione 2026 parte con un programma ricchissimo, che mette insieme autori premi Oscar, maestri del cinema, documentari destinati a far discutere. Tra concorso e fuori concorso ecco alcuni motivi per cui non vediamo l'ora che si alzi il sipario sul Lido Danny Boyle apre la Mostra con Ink. Non poteva esserci un'apertura più politica. Danny Boyle porta a Venezia Ink, il film dedicato alla nascita del Sun e all'ascesa di Rupert Murdoch, raccontando gli anni in cui il magnate australiano ha cambiato per sempre il rapporto tra stampa, potere e opinione pubblica. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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© Gqitalia.it - Danny Boyle, Nanni Moretti, il documentario sugli Oasis e le altre cose che non vediamo l'ora di vedere al festival di Venezia 2026

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Argomenti più discussi: Danny Boyle apre la Mostra del Cinema di Venezia con Ink. E Favino chiude il festival con Dio ride; Venezia 2026, il film di apertura sarà Ink di Danny Boyle: sfilata di star attesa al Lido.

Filmes selecionados para a Competição Oficial do Festival de Veneza 2026: Ink (Danny Boyle) Company (Casey Affleck) A Bit of Light (Ali Asgari) Ritorno a Buenos Aires (Marco Bechis) Un Bon Petit Soldat (Stéphane Brizé) Il Fuoco Che Ti Porti Dentro (Edoar x.com

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