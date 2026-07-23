Dammi i soldi o dò fuoco al negozio | arrestato 44enne ad Anzio

Un uomo di 44 anni è stato arrestato ad Anzio dopo aver minacciato di incendiare un negozio per ottenere soldi. Gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, in aggravamento di una misura precedente. È gravemente indiziato di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Anzio, 23 luglio 2026 – È stata eseguita dagli agenti della Polizia di Stato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, in aggravamento della precedente misura, nei confronti di un cittadino pachistano di 44 anni, gravemente indiziato dei reati di tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. L’attività trae origine da un episodio verificatosi lo scorso 10 luglio, quando l’uomo si era introdotto all’interno di un esercizio commerciale di via Valle Schioia pretendendo dal titolare la consegna di una somma di denar o. Al rifiuto del commerciante, il quarantaquattrenne avrebbe reagito con violenza, aggredendolo. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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