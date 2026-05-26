Un uomo è stato arrestato per tentata estorsione dopo aver minacciato di danneggiare un negozio se non gli fosse stato consegnato del denaro. La richiesta di denaro riguardava una somma modesta. La minaccia è stata comunicata in modo diretto, senza altri dettagli sulla dinamica. L’arresto è stato effettuato dalle forze dell’ordine che hanno identificato e fermato l’individuo. Il procedimento è in corso presso le autorità competenti.

Marsciano, 26 maggio 2026 - In ballo c'era una cifra modesta, ma la minaccia era stata esplicita. Ossia " ti distruggo il locale se non mi dai i soldi". Così un 58enne di Marsciano è stato arrestato dai Carabinieri per tentata estorsione ai danni del titolare di uno studio fotografico locale. Il commerciante, già bersaglio di precedenti episodi intimidatori, questa volta ha però allertato immediatamente le forze dell'ordine appena l'uomo si era presentato nel suo negozio. L'indagato, sembra che agisse in maniera autonoma, e lo studio del professionista non era il solo ad essere stato preso di mira. L'arrivo della pattuglia. L'intervento della pattuglia è stato rapido e risolutivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Dammi i soldi o ti sfascio il negozio": arrestato per tentata estorsione

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